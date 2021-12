Defesa de Mauro Hoffmann irá denunciar o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos

impedindo que os quatro condenados pela tragédia da boate Kiss sejam postos em liberdade mesmo com a possível concessão de um habeas corpus Após o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, proferir decisão na noite desta quinta-feira (16)por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), a defesa de Mauro Hoffmann, sócio da casa noturna, informou que irá fazer uma denúncia contra o Estado brasileiro junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Em nota, o escritório Cipriani, Seligman de Menezes e Puerar advogados, afirma que interpôs um agravo regimenta dirigido ao ministro Fux, para que ele reconsidere sua decisão ou determine a distribuição a outro ministro para que o faça. Além disso, nossa equipe impetrou um habeas corpus pelas mesmas razões, questionando a decisão do ministro presidente do STF. "Na semana que vem, nossos advogados vão se reunir com especialistas em Direito Internacional de Proteção de Direitos Humanos para apresentar uma denúncia contra o Estado Brasileiro por violação dos Direitos Humanos relativamente ao princípio de presunção de inocência, ao princípio do devido processo legal e à garantia do Habeas Corpu", diz o escritório na nota.

O resultado dessas reuniões será apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. "Consideramos a ordem do ministro Fux ilegal, por ter cassado uma decisão ainda não proferida. Isso é inacreditável. Em relação ao júri, já recorremos. Sobre todos os tópicos, da anulação do julgamento à modificação da sentença", afirma o advogado Mário Cipriani.