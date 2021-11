Notícias da semana: voo a Buenos Aires, lucro do Banrisul em alta e comércio em baixa

O resumo da semana das principais notícias vai de novidades, com retomada de voos, a inflação subindo mais e vendas caindo no comércio no RS e no País, lucro do Banrisul em alta e o novo Bolsa Família, ou melhor, Auxílio Brasil. Confira a lista completa:

A Aerolineas Argentinas retoma voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires em 2 de janeiro. A concessão privada de três aeroportos gaúchos acaba de decolar e prevê investimentos e mais voos em Bagé, Pelotas e Uruguaiana.

A mobilização para reabrir o Aeroporto de Passo Fundo, fechado há 10 meses.

O Auxílio Brasil, novo nome do Bolsa Família no governo Bolsonaro começa a ser pago dia 17. Serão quase R$ 10 bilhões já autorizados.

A PEC dos Precatórios passou pela Câmara e aguarda votação no Senado.

A inflação oficial bateu em 10,67% em outubro. Porto Alegre tem o segundo maior IPCA, de 11,92%, e fica atrás só do Acre.

Já as vendas do comércio seguem em queda: de 1,9% no varejo gaúcho, e 1,3% no Brasil.

Receita com as exportações do agronegócio gaúcho foi a maior em 24 anos.

E o lucro do Banrisul cresce quase 50% em nove meses.

No Futebol: o Grêmio finalmente venceu, e o Inter perdeu justamente para o Juventude, adversário do rival na luta contra o rebaixamento.

Porto Alegre: Já estão valendo restrições na venda de bebidas alcoólicas e som alto nas ruas no bairro Moinhos de Vento.

