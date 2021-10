Destruído em incêndio, prédio da SSP será implodido

destruído em um incêndio A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul confirmou algo que já era esperado: o prédio que sediava a estrutura administrativa da pasta e que foiem julho será totalmente demolido. O governo gaúcho tem a expectativa de realizar uma implosão no local até o final do ano.

Naquele 15 de julho, o dia amanheceu nublado na Capital gaúcha. A manhã cinzenta era um contraste com as grandes chamas que iluminaram o céu de Porto Alegre durante grande parte da madrugada anterior. Com o sol, que iluminava a cidade por trás de nuvens que se mesclavam a um intenso volume de fumaça, já era possível perceber o tamanho do estrago em uma estrutura de 7 andares completamente danificada.

demolição total do imóvel Naquela manhã seguinte ao desastre, a intenção já era fazer a. No final de setembro, a Secretaria de Obras e Habitação (SOP) concluiu no final de setembro o estudo sobre as condições da estrutura colapsada, que concluiu a necessidade de demolição total. Conforme a avaliação realizada pela SOP, o método mais adequado e seguro para a demolição controlada da estrutura é a implosão.

Para tal, o Comitê de Contingência do governo do Estado deu início ao processo para contratação pública de empresas interessadas em executar o serviço. A expectativa do governo é realizar a implosão até o final do ano.

O processo é complexo. Envolve uma sequência de etapas fundamentais para garantir toda a segurança e responsabilidade necessárias. Os procedimentos para garantir a segurança para a realização da implosão serão objeto de planejamento após a contratação formal do responsável pelo serviço.

O prédio se localiza a menos de 10 metros da Av. Castelo Branco, via com intenso fluxo de veículo na maior parte do dia e que é uma das principais rotas de ligação entre Porto Alegre e a Região Metropolitana. Fica também muito próximo da Estação Rodoviária e de um trecho dos trilhos de trem da Trensurb.

Estima-se que haverá necessidade de evacuação em perímetro de cerca de 300 metros no entorno da área de execução da implosão. É provável que ela ocorra em um domingo de manhã, quando normalmente a Capital apresenta menor movimentação. Deve haver, inclusive, necessidade de fechamento temporário da Rodoviária e de suspensão também temporária da circulação dos trens da Trensurb.

O imóvel da nova sede da SSP, na Rua Mário Totta, nº 64, passou por reforma para adaptação das instalações às atividades realizadas pela pasta. Parte dos serviços administrativos já estão instalados na nova sede e em pleno funcionamento, e nos próximos dias será concluída a mudança dos demais setores. Nenhum serviço da Secretaria de Segurança foi interrompido desde o incêndio.