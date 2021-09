Desocupação total do Esqueletão, no Centro Histórico, está programada para domingo

26 de agosto Neste domingo (26) está programada a desocupação total do prédio da Galeria XV de Novembro, mais conhecido como Esqueletão, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Desde, decisão judicial determinou a remoção compulsória e imediata de pessoas da área não comercial do edifício, bem como a saída voluntária, até este sábado (25), de moradores e ocupantes das salas da construção, inacabada desde a década de 1950. Segundo a prefeitura da Capital, quatro famílias ainda estariam fazendo uso do local, mas uma deveria deixar as dependências nesta sexta-feira (24), e outra ao longo do sábado.

Em novembro de 2019, a Justiça já havia determinado a desocupação do prédio, mas o processo foi suspenso em função das restrições da pandemia.

A estimativa da administração municipal é de que a desocupação transcorra dentro do planejado, uma vez que foram realizadas reuniões preparatórias ao processo, e os envolvidos tiveram prazo de 30 dias para se organizar. Embora a operação de domingo seja tratada sob sigilo, por questão de segurança, a Brigada Militar já foi acionada e estará de prontidão para agir em caso de resistência de algum ocupante do prédio que não atenda à determinação de saída espontânea.

As condições atuais da construção trazem alto risco para moradores, comerciantes e população em geral, o que fez com que a prefeitura agilizasse o processo de desocupação ao longo deste ano. Em março, as primeiras famílias começaram a deixar o prédio, após intervenção do município, recebendo auxílio moradia e apoio para a mudança. No entanto, novos ocupantes seguiram fazendo uso da área, com a identificação de pelo menos 14 no mês passado. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) estima que um total de 11 família já haviam deixado o local até agosto.

Os comerciantes que trabalhavam no prédio deverão contar com apoio do município para acesso a programa de microcrédito e seleção para vagas no Centro Popular de Compras. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), pelo menos 13 estabelecimentos comerciais operavam no térreo do prédio, até o final de agosto

análise que será feita pelo Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme) O destino final do Esqueletão dependerá dada Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O laudo técnico sobre as condições do prédio terá 22 semanas para ser realizado e determinará se a estrutura será demolida ou se terá condições de ter a obra concluída.

defendida pelo prefeito Sebastião Melo desde a campanha A ação da prefeitura integra o projeto de revitalização do Centro Histórico,que o elegeu.

Com uma área superior a 13 mil metros quadrados, o edifício começou a ser construído na década de 1950 pela Sociedade Brasileira de Construção, mas nunca foi concluído. Dos 19 pavimentos construídos, os três primeiros são ocupados por moradias, algumas em situação precária, e os demais permanecem vazios. No térreo, há um centro comercial, com lojas ocupadas por proprietários e inquilinos.

De acordo com avaliação da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), o valor do imóvel é de cerca R$ 3,4 milhões. Só em impostos, a dívida supera R$ 1,94 milhão, sendo que a maior parte já está em cobrança judicial.