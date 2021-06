Zaffari em dose dupla, NotreDame vai às compras no RS, PIB gaúcho e IPCA em alta no resumo da semana

No JC Te Lembra, reveja as notícias que marcaram a semana. A economia foi um a das marcas do noticiário. A atividade está em alta, com o PIB crescendo, mas com inflação apertando os custos.

Indicador decisivo na economia, o PIB gaúcho mostra fôlego com crescimento de 4% no primeiro trimestre do ano , ante os últimos três meses de 2020. Agricultura e indústria puxaram a busca da recuperação.