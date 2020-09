Fim de negócios tradicionais, data de volta às aulas e melhora em dados da Covid

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: veja o que foi notícia na semana:

voltou para a bandeira laranja do distanciamento controlado liberação do comércio e dos restaurantes aos sábados A maior parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a classificação em risco médio após dois meses colaborou para a

definido para o próximo dia 8 de setembro decidiram que não voltam A melhora nos índices da Covid-19 também acelerou a discussão sobre a volta das aulas. O retorno presencial foi. Municípios da região metropolitana da Capital, porém,com o ensino agora.