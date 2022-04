Ovo com massa de empada e recheio de banofe é lançado por chef em Porto Alegre

A chef Luciana Arruda, que em 2021 ficou conhecida em Porto Alegre por seu ovo salgado de empada , resolveu surpreender na Páscoa deste ano. Ela manteve a massa, mas trocou o recheio: desta vez, ele é feito de banofe (banana e doce de leite).

“Uma massa de empada salgada com doce dentro não tem como dar errado. Ainda mais na combinação de doce de leite uruguaio com qualidade (Conaprole) e banana orgânica ”, ressalta Luciana. A novidade pesa 500g e custa R$ 130,00.

Luciana segue produzindo os ovos de empada salgados (frango, frango com requeijão e palmito com molho branco), cujo valor é de R$ 80,00 para 500g. A profissional aceita encomendas até 10 de abril, com entregas programadas para o dia 16.

A ideia de incluir banofe no ovo foi sugestão de um amigo. “Meu coach pediu empada de doce de leite e Nutella. Fiz e ficaram sensacionais. Como eu faço a torta banofe, pensei: gente, vou fazer uma empada banofe! Depois de alguns testes, não tive dúvidas”, descreve.

A expectativa é que os ovos de banofe façam tanto sucesso quanto os de empada, que na Páscoa de 2021 venderam cerca de 100 unidades.