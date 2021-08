Tapumes identificam unidade da rede Starbucks no BarraShoppingSul

Anunciado em maio, o desembarque da rede de cafeterias Starbucks em Porto Alegre está ganhando forma. No, tapumes demarcam a área onde será a cafeteria. A unidade, no entanto, não será a primeira da Capital. Ano Estado. As duas lojas têm previsão de abertura ainda neste ano. O aeroporto da Capital e o ParkShopping Canoas também devem receber unidades em breve. Cada loja, que terá um tamanho médio de 150 metros quadrados, receberá um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, com geração de 12 empregos diretos por unidade. A rede pretende inaugurar, nos próximos anos, mais de 20 pontos em Porto Alegre, além de abertura em outros municípios do Rio Grande do Sul. Entre as especialidades da rede, estão o café-arábica de alta qualidade e as bebidas artesanais icônicas. Também serão oferecidos itens exclusivos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Frappuccino de Brigadeiro e a Coxinha de Frango.