Pelotas pinta faixa de pedestres em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+

Em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, a prefeitura de Pelotas, na região Sul do Estado, deixou os arredores do Parque Dom Antônio Zattera um pouco mais coloridos. A faixa de pedestres na esquina das avenidas Bento Gonçalves com a Andrade Neves foi pintada nas cores da bandeira nesta segunda-feira (28). Com o país, a data foi comemorada virtualmente pelo Brasil, pelo segundo ano consecutivo. Em Porto Alegre, a prefeitura promoveu um encontro online com representantes da ONGs e ativistas LGBTQIA+ nas redes sociais. Os 25 anos da Parada do Orgulho de São Paulo, conhecida pelo desfile de trios elétricos nas avenidas Paulista e Consolação, foram marcados por uma programação virtual com a pauta "HIV/Aids: Ame + Cuide + Viva +". A transmissão de domingo (27) contou com shows das cantoras Pabllo Vittar e Glória Groove, entre outros nomes importantes para a comunidade.