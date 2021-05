Família de George Floyd é recebida no Capitólio americano, um ano após assassinato

No aniversário danos Estados Unidos, a família de George Floyd foi recebida na Casa Branca. Nesta terça-feira (25), o presidente norte-americano Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris se reuniram com a filha, os irmãos e outros familiares de Floyd a portas fechadas. O encontro ocorre em meio aono Senado, lei que trata da má conduta policial e o enquadramento de minorias pela segurança. Os familiares de Floyd também foram recebidos pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e a congressista Karen Bass no Congresso, em Washington (foto). Sufocado pelo policial Derek Chauvin, Floyd se tornou um símbolo contra a violência policial e o racismo sistêmico. Um ex-agente da polícia foie será sentenciado no dia 25 de junho.