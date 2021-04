Sem atividade presencial, escolas de Educação Infantil arrecadam alimentos em Porto Alegre

Ainda com a volta das atividades presenciais indefinida, escolas mantêm a mobilização, agora na frente de solidariedade. Neste sábado (17), a Associação de Escolas Privadas de Educação Infantil do RS (AEPEIRS) fez um drive-thru para doações na Praça da Encol, com apoio do Banco de Alimentos, em Porto Alegre. Foram sorteadas camisetas autografadas do Inter e do Grêmio. Foram arrecadados 400 quilos de itens. A Justiça negou mais uma vez esta semana a volta às aulas. Agora o Estado aposta em duas frentes no STF: suspender todas decisões contra a retomada e acelerar a vacinação dos professores dentro da imunização. O Rio Grande do Sul conseguiu incluir as forças de segurança na imunização, após conversas com o Ministério da Saúde.