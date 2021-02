Bandeira dos EUA fica a meio mastro em Porto Alegre em memória aos mortos na pandemia

O sentimento pela perda de mais de 500 mil vidas nos Estados Unidos e quase 250 mil no Brasil - mais de 12 mil no Rio Grande do Sul , até agora na pandemia ficou mais próximo. Na sede do Consulado-Geral norte-americano, na Zona Norte de Porto Alegre, a imagem da bandeira a meio mastro chama a atenção. O hasteamento segue orientação da Casa Branca para lembrar as vítimas da Covid-19 no país e é seguido por repartições federais nos EUA e nas representações diplomáticas no exterior. O país lidera em óbitos no mundo, número que superou o total de baixas na Primeira e Segunda Guerras e no conflito do Vietnã. O Brasil é o segundo em mortes. A bandeira a meio mastro será mantida até o pôr-do-sol de sexta-feira (26). "Lamentamos também a morte de tantos brasileiros vítimas da Covid-19 e nos solidarizamos com suas famílias", manifestou Shane Christensen, cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, por nota.