Magistério pede em ato reajuste, 13º sem atraso e pagamento dos dias de greve

Professores e demais servidores da Educação estadual fizeram ato simbólico em frente ao Palácio Piratini nesta terça-feira (22). Denominada "Natal de Luta", a manifestação reivindica o recebimento do 13º, que será pago parcelado, o pagamento dos dias em greve e reajuste de salários. O grupo formado por representantes dos 42 núcleos do Cpers/Sindicato se concentrou na Praça Marechal Deodoro pela manhã. De acordo com o Cpers, o ato alerta para a "ceia magra da categoria, que completou seis anos de reajuste zero e salários corroídos pela inflação em novembro". Recentemente, o sindicato chegou a garantir na Justiça o empréstimo do 13º a todos os servidores do setor, mesmo os inadimplentes ou com restrições de crédito no Banrisul. Mas a liminar foi derrubada,a liberar o dinheiro. O Cpers luta contra odurante a pandemia.