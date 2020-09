Uma carreata marcou opedindo pela retomada das aulas presenciais em Porto Alegre. Os veículos se reuniram em frente à Rótula do Papa, próximo ao estádio Olímpico, e de lá, com buzinaços durante o trajeto, foram até à prefeitura, no Centro Histórico. As escolinhas são um dos setores que mais. O governo Leiteo retorno das atividades escolares, começando pela Educação Infantil, mas o prefeito de Porto Alegre não deu definição sobre a retomada na Capital. Os organizadores cobram planejamento de Marchezan. "Não podemos deixar nossas crianças sem usufruir da sua infância", afirmou Luciane Gonçalves, integrante do do Movimento de Escolas Privadas de Educação Infantil. Municípios da Região Metropolitana se manifestaram contra o calendário estadual e