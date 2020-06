Anexo erguido por empresas em Porto Alegre dá alta à primeira paciente de Covid-19

A primeira paciente internada no anexo hospitalar do SUS exclusivo para tratar Covid-19, erguido por um pool de empresas, em Porto Alegre, teve alta nesta quinta-feira (18). A mulher de 64 anos, que reside em Tramandaí, teve uma despedida organizada pela equipe de profissionais do Hospital Independência, cuja gestão é da rede Divina Providência, onde fica o anexo que teve a construção. A paciente passou por uma internação no Hospital de Cardiologia, também na Capital, após um infarto. A mulher, que foi submetida a um cateterismo, teve teste positivo para a Covid-19. Ela foi transferida ao anexo, quee que levou menos de 30 dias para ficar pronto, nessa quarta-feira (17). A unidade tem 60 leitos de média e baixa complexidade e vai receber casos que já estejam em recuperação ou menos gravidade da doença.