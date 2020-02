Caxias do Sul: Bloco da Velha arrasta mais de 50 mil pessoas pelas ruas

Não é sóos redutos de Carnaval de rua. Na serra gaúcha, celeiro de imigrantes italianos, a diversão é grande. O Bloco da Velha fez 50 mil pessoas pularem e cantarem em Caxias do Sul nesse domingo (23). Nos dez anos do bloco, foram homenageados ex-integrantes, produtores culturais, estabelecimentos e pessoas que ajudaram a consolidar a cultura carnavalesca na cidade, diz o grupo, em nota. O agito começou antes das 14h, hora oficial da programação. O público foi enchendo os 13 mil m² da rua Dom José Barea, entre a Treze de Maio e a Pedro Tomasi. A Banda Bloco da Velha ocupou o alto do palco de dois andares, puxando axé, samba e marchinhas de carnaval. Dona Bastiana, madrinha do bloco, caracterizada pelo ator Davi de Souza, foi uma atração à parte com sua roupa e maquiagem escrachada. Bares, food trucks e espaço kids são montados para os foliões.