Protesto pede permanência de atividades esportivas em Porto Alegre

Em menos de uma semana, um segundo protesto organizado por alunos de atividades recreativas foi realizado no sábado (6), no Parque Alim Pedro, localizado no bairro IAPI, na zona Norte de Porto Alegre. O primeiro aconteceu nessa terça-feira (2), organizado pelo grupo de idosos do Ginásio Tesourinha . O grupo saiu em caminhada com faixas e cartazes pedindo pela permanência dos professores de educação física que foram retirados dos parques e ginásios da Capital para integrar trabalhos administrativos na rede municipal de ensino. A medida da Secretaria Municipal de Educação (Smed) solicitou o retorno de 32 servidores cedidos a diversos projetos. Os alunos temem a extinção das diversas atividades oferecidas para cerca de 600 pessoas nos 45 mil metros quadrados do Parque Alim Pedro. Em todos os locais onde há atividades na cidade, cerca de 2,5 mil participantes frequentes foram atendidos no ano passado, além de quase 130 mil pessoas que compareceram a eventos específicos.