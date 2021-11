FGF define datas do Gauchão 2022; Grenal ocorre em 6 de março

O Conselho Técnico realizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta quinta-feira (25) definiu as datas e o regulamento do Campeonato Gaúcho de 2022. A reunião contou com representantes dos 12 clubes. A competição está marcada para começar no dia 26 de janeiro e com previsão de término para o dia 3 de abril. O Grenal da primeira fase deve acontecer pela 9ª rodada, em 6 de março, no Beira-Rio.

O Campeonato Gaúcho de 2022 será disputado em uma única fase, com os 12 clubes jogando entre si em turno único. Os quatro melhores ao final das 11 rodadas avançam para a semifinal que será disputada em jogos de ida e volta – assim como a final. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2.

Além da briga pelo título, os clubes gaúchos terão a oportunidade de disputar duas vagas na Série D de 2023 e outras três vagas na Copa do Brasil de 2023.

A última rodada da fase classificatória está marcada para 20 de março. A utilização da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) está prevista para as fases de mata-mata. As semifinais acontecem nos dias 23 e 27 de março, e a grande final nos dias 30 de março e 3 de abril.

O conselho também definiu a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação por parte dos jogadores e integrantes da comissão técnica.

A tabela completa do Gauchão 2022

1ª rodada (26/1)

Ypiranga x São Luiz

União Frederiquense x Novo Hamburgo

Juventude x Internacional

São José x Guarany

Aimoré x Brasil-Pel

Grêmio x Caxias

2ª rodada (30/1)

Novo Hamburgo x Ypiranga

Brasil-Pel x Grêmio

São Luiz x Juventude

Caxias x São José

Inter x União-FW

Guarany x Aimoré

3ª rodada (2/2)

Grêmio x São José

São Luiz x Inter

Juventude x Novo Hamburgo

Aimoré x Caxias

Brasil-Pel x Guarany-Ba

Ypiranga x União-FW

4ª rodada (6/2)

Grêmio x Guarany-Ba

Ypiranga x Inter

Novo Hamburgo x São Luiz

União-FW x Juventude

Caxias x Brasil-Pel

São José x Aimoré

5ª rodada (9/2)

Inter x Novo Hamburgo

Aimoré x Grêmio

Juventude x Ypiranga

Guarany-Ba x Caxias

Brasil-Pel x São José

São Luiz x União-FW

6ª rodada (13/2)

Grêmio x Juventude

Caxias x Inter

Brasil-Pel x Novo Hamburgo

Aimoré x União-FW

São José x Ypiranga

Guarany-Ba x São Luiz

7ª rodada (20/2)

Novo Hamburgo x Guarany-Ba

Inter x Brasil-Pel

São Luiz x Caxias

União-FW x Grêmio

Juventude x São José

Ypiranga x Aimoré

8ª rodada (26/2)

Grêmio x São Luiz

São José x Inter

Caxias x Novo Hamburgo

Aimoré x Juventude

Brasil-Pel x Ypiranga

Guarany-Ba x União-FW

9ª rodada (6/3)

Inter x Grêmio

Juventude x Caxias

Ypiranga x Guarany-Ba

União-FW x Brasil-Pel

São Luiz x São José

Novo Hamburgo x Aimoré

10ª rodada (13/3)

Inter x Aimoré

Novo Hamburgo x Grêmio

Juventude x Guarany-Ba

Ypiranga x Caxias

União-FW x São José

São Luiz x Brasil-Pel

11ª rodada (20/3)

Grêmio x Ypiranga

Aimoré x São Luiz

Guarany x Inter

Brasil-Pel x Juventude

Caxias x União-FW

São José x Novo Hamburgo