A história da Flowers, primeira boate gay de Porto Alegre

Faltava apenas o nome. Parceira de farras desde os tempos de Escola Irmão Pedro (bairro Floresta), Laine topara gerenciar a futura casa e, acompanhando o amigo na entrevista ao Serviço de Censura e Diversões Públicas da Polícia Civil, partiu dela a resposta de bate-pronto ao questionamento sobre como seria batizado o primeiro recinto assumidamente gay do Rio Grande do Sul: "Flower's, com apóstrofe!". Licença concedida, a dupla ouviu do delegado que era "melhor os viados reunidos em um lugar que possamos controlar, do que espalhados por aí". Nem tudo seriam flores.

Se pessoalmente o futuro rei da noite ainda não havia "saído do armário", na esfera empresarial já tinha muito bem definido o conceito de sua nova investida: uma espécie de cabaré em estilo parisiense, com pista de dança e pequeno palco para shows, em uma atmosfera propícia ao livre exercício de afetos e sensibilidades artísticas, independente do gênero ou preferência sexual - bastando deixar do lado de fora qualquer ranço ou preconceito. Uma democracia considerável em meio ao período mais sórdido da ditadura militar que comandou o País de 1964 a 1985.

Hora de chamar o caminhão de mudanças. O advogado Nelson Oliveira, 80 anos, colabora: "Meus pais haviam adquirido o imóvel na Jaime Telles dez anos antes. No entanto, o financiamento era salgado, então decidiram alugá-lo e seguir com os três filhos para a Cidade Baixa. Nosso primeiro inquilino foi um italiano que ali abriu o dancing Paradise, mais tarde Caracol (a poucos passos do inferninho Balaio), durante uns três anos. Ao saber da desocupação, a amiga em comum Laine Ledur deu o toque e logo surgiu o Dirnei com seu espírito de aventura, no começo de 1971".

A estreia foi com o piano-bar Porão 700 (rua 24 de Outubro, diante do então futuro Parcão), em 1968. Mas Dirnei saiu de cena dois anos depois, ao ver a sua segunda boate, a Espantalho (rua Santo Antônio), entrar na mira de autoridades que viam naquele ambiente um antro subversivo. Intolerância, denúncias, achaques. A pausa estratégica não passou de oito meses: ainda em 1970 ele já comandava a Mirage, de um estouro incompatível com as dimensões acanhadas de suas dependências na esquina da José de Alencar com a Padre Cacique.

Os 170 metros quadrados da casa construída na década de 1940 e o aconchego de suas acomodações, recheadas de móveis e objetos típicos de um lar, não fornecem qualquer indício de um passado que a coloca no mesmo pedestal histórico da Esquina Maldita (Bom Fim) e de outros ícones da resistência à caretice na capital gaúcha. Há, porém, as memórias de seus protagonistas, a começar por uma figura lendária: Dirnei Messias, cujos 18 investimentos na atividade fizeram dele um dos imperadores do entretenimento noturno na cidade ao longo de quase seis décadas.

Visitar boates durante o dia pode ser uma experiência surpreendente. A combinação de silêncio, luzes acesas e ausência de público faz o espaço parecer menor e permite que sobressaiam odores e outras sensações. E se o empreendimento deu lugar a uma residência há muito tempo, a observação pode beirar o surreal. É o que acontece quando se adentra o número 72 da Praça Jayme Telles (divisa do bairro Santana com Santo Antônio), endereço que, entre 1971 e 1976, sediou a Flower's, um dos mais emblemáticos pontos de convergência da comunidade gay em Porto Alegre.

Símbolo de liberdade e vanguarda

A pré-divulgação da Flower's envolveu uma jogada maquiavélica de Dirnei Messias e de sua gerente Laine Ledur. "Escolhemos a dedo quatro das bichas mais famosas de Porto Alegre para jantar conosco", detalham. "Após certo mistério, na hora da sobremesa confidenciamos aos convidados o plano de abrir uma casa noturna gay em cerca de 30 dias. Entretanto, pedimos segredo sobre a novidade. O que a gente menos queria era sigilo, então a tática deu certo, pois já nos dias seguintes todo mundo estava sabendo e saiu até nota na imprensa."

Em 8 de maio de 1971, quinta-feira, o desabrochar da mais ousada boate gaúcha gerou uma fila de 100 metros a beliscar a esquina com a Bento Gonçalves (o triângulo da Praça Jayme Telles tem no outro lado o final da rua Santana). O bafão seria reprisado semanalmente, de terça a domingo, por gente movida a liberdade, alegria e curiosidade - não só as minorias futuramente designadas LGBTQIA , como também colunistas, colunáveis, boêmios, intelectuais, anônimos, ilustres, assumidos, simpatizantes, enrustidos, casados, solteiros, desquitados, sozinhos ou acompanhados.

Cruzando-se o muro grafitado com o nome da casa, mais escada de 12 degraus e pequena varanda sob grande flor em metal, a porta se abria a uma espécie de realidade paralela, onde o moralismo era pendurado em algum cabide imaginário, não sem antes o crivo de Laine, que também cantava na casa. "Eu era conhecida como a 'Nossa Senhora das Bichas' e como bruxa, por barrar menores de idade", relembra ela no documentário Flores de 70, dirigido em 2007 por Vinícius Cruxen para o Nuances - Grupo pela Livre Expressão Sexual e que pode ser conferido na internet.

Nas noites de babado forte, 400 pessoas se aglomeravam ali dentro das 21h às 5h, enquanto outras dezenas esperavam na calçada, sem contar os retardatários que apareciam para um segundo tempo pós-noitada em boates mais ortodoxas da avenida Independência e outros points. O toca-discos rodava os últimos gritos da parada: Barry White, Santana, Caetano Veloso (Samba, suor e cerveja era praticamente um hino interno) e meia hora de hits românticos. Mas o encanto principal estava mesmo no palco, tendo Dirnei como mestre de cerimônias, ator e performer.

Dirnei Messias e Laine Ledur eram a dupla à frente da casa noturna | Foto: Acervo pessoal Dirnei Messias/Reprodução/JC

O menu era sortido, com números de dublagem, dança e strip-tease, esquetes teatrais, versões compactas de filmes de Hollywood ou musicais da Broadway e concursos em clima de programa de auditório (a mais bonita transformista, o machão da noite), com júri de personalidades (Gilda Marinho, Roberto Gigante, Maria Thereza Goulart). Nem que fosse preciso sentar no chão, ninguém queria perder as peripécias artísticas das travestis Dani Dubois, Susie Parker, Natalie Delon, Rebecca McDonald, Valéria Del Rio e outras estrelas, sem cachê mas remuneradas com copa livre.

Improviso e profissionalismo costuravam o espírito irreverente de um espaço cujas paredes zebradas em preto e branco realçavam o colorido de uma gente louca para brilhar e ser feliz. Sob direção do irmão Darcílio Messias e de outros dramaturgos locais, não faltavam versões hilárias para enredos manjados como Romeu & Julieta, O poderoso chefão e Cabaret, "com muita frescura", diverte-se Dirnei, fazendo jus aos slogans 'A glória do gênero' e 'Venha e desbunde'. Mas tudo levado a sério e com semanas de ensaio, a exemplo do espetáculo Isto é Flower's, que excursionou pelo Interior do Estado.

Na plateia também reluziam coadjuvantes inesquecíveis para quem viveu o período. Foi o caso do inseparável grupinho conhecido como "As Três Marias" (Roberto Rayfone, Silvino Pires e Zeca Martins), de mesa cativa e figurinos do mais puro glamour em meio ao sortido leque de frequentadores: maquiagem sofisticada, cabelos armados em laquê, joias finas, carteiras coloridas, blusas transparentes e calças boca-de-sino em estilo palazzo-pijama, em modelos desenhados de forma exclusiva por estilistas chiquérrimos com tecidos de lojas como a Casa das Sedas.

O designer de interiores Paulo Zoppas, 71 anos, também estava entre os habitués. "A boate era divertida, eclética e ótima para encontrar amigos ou fazer outros, em um ambiente sem drogas, brigas e confusão", compartilha. "Para mim, há também uma dupla importância em termos de realização pessoal. Primeiro como decorador iniciante (é dele a ideia do padrão zebrado nas paredes), cujo reconhecimento me levaria a repetir a dose na Papagayu's, Água na Boca, Le Club e outros ícones da noite. E depois com uma carreira meteórica nas artes cênicas."

Ele explica melhor essa história: "Uma espécie de covardia me levava a guardar em segredo o sonho de ser ator, até saber que seria montada na Flower's uma paródia de Cleópatra - A Rainha do Egito. Criei coragem para me candidatar a um papel e acabei incumbido de encarnar Júlio César, tendo Dirnei como Marco Antônio e o maquiador Luiz Abreu (1934-2006) no papel da rainha, tudo ensaiado de forma exaustiva e apresentado com fantasias parecidas com as de carnaval. Saí plenamente satisfeito dessa que foi minha primeira e última vez em um palco."

E se antes não havia fora dos guetos uma alternativa segura de entretenimento para a "irmandade", a existência permitida de um recinto onde se podia manifestar abertamente a sua sexualidade (beijar na boca pessoas do mesmo gênero, inclusive) não demorou a atrair a curiosidade de famosos em turnê pela capital gaúcha - Jair Rodrigues, Maysa, Agildo Ribeiro, Rogéria, Emílio Santiago. Também inseriu a Flower's no mapa-múndi, com seu nome listado em um guia americano de endereços imperdíveis para turistas gays. Nada mal para um negócio de escasso investimento em publicidade.