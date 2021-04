Lojas Renner informa que avalia fazer oferta pública primária de ações

A Lojas Renner, que tem capital aberto na bolsa de valores, divulgou fato relevante nesta sexta-feira (16) informando que avalia a possibilidade de realizar "uma oferta pública de distribuição primária geral" de ações.

A operação seria ainda "com esforços restritos", que alcança um número limitado de investidores e com maior poder de fogo. Pode ser ofertada a até 75 investidores profissionais, com venda a até 50, segundo a Instrução Normativa 476, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de 2009.

A nota da companhia é uma reação à notícia publicada nesta sexta pelo site Brazil Journal. No comunicado, a própria companhia, maior varejista de moda do Brasil, cita o portal. O site revelou que a empresa, com sede no Rio Grande do Sul, pode usar o instrumento para captar entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 bilhões.

A divulgação de que há a intenção de fazer a oferta atende a regras de mercado para que acionistas, analistas e outros segmentos que acompanham o setor tomem conhecimento das intenções que podem afetar o desempenho do capital que hoje é negociado na B3, seja para valorizar ou rebaixar os papéis.

A informação de que a varejista cogita a oferta circula desde a manhã no mercado, disse o site. As ações estão em alta no último dia útil da semana.

"Não há, nesta data, definição final quanto à realização da referida oferta, sua estrutura, destinação de recursos ou volume", acrescenta a varejista. "A companhia manterá o mercado devidamente informado sobre quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito do assunto", completa.

O diretor de relações com investidores, Alvaro Jorge Fontes de Azevedo, assina o fato relevante.

A informação que circulava no mercado provocou elavação dos papéis. A Renner não tem controlador, com capital pulverizado entre investidores.