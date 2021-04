Polícia retira boneco vestido de brigadiano após falso alarme de bomba em Alvorada

A polícia verificou em Alvorada o que parecia ser um boneco com fardamento da Brigada Militar (BM) munido de bomba na manhã desta segunda-feira (19), mas os agentes viram que não havia qualquer artefato explosivo. Preso a um poste, o boneco estava localizado no km 27 da ERS-118, no acesso ao Distrito Industrial de Alvorada, o que chegou a gerar congestionamento de veículos na região.