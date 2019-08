Emater estima colheita recorde na safra de verão

A pauta, afirma Covatti, é uma demanda dos próprios produtores. "A expectativa é muito positiva. Temos a oportunidade de ter uma das maiores safras da história. Há aumento de produtividade e de área plantada. É preciso fazer a análise contando com o clima favorável, mas o otimismo que percebemos durante a Expointer fará com que tenhamos a consolidação desses dados positivos", explica o secretário da Agricultura.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Covatti Filho, comemora as projeções e chama a atenção para a elevação 1% da área plantada de milho e o acréscimo de 2,58% da produtividade. Segundo ele, um programa deverá ser lançando com o objetivo de promover a autossuficiência do grão no Estado.

De acordo com o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, um dos desafios é reproduzir os resultados da soja na Metade Norte, onde a produtividade rompe a barreira de 4 mil kg por hectare, também na Metade Sul do Estado. Rugieri ainda afirma que o feijão 1ª safra, cuja área plantada terá redução de 1,74%, mas a produtividade será expandida em 9,78%, com 1,7 mil kg por hectare, tem sido alvo de ações para impulsionar os mercados. O foco, comenta o dirigente, é a formação de cadeias mais curtas dentro do setor.

Apenas na soja, que deverá ter a maior safra da história, a projeção é de uma produção na casa de 19,7 milhões de toneladas, aumento de 6,81% na comparação com o ano passado. Com a ampliação de 1,93% na área plantada, somando 5,9 milhões de hectares, a produtividade deverá ser turbinada em 4,31%, com médias na faixa de 3,3 mil kg por hectare.

Juntos, os quatro principais grãos de verão (soja, milho, arroz e feijão 1ª safra) terão uma colheita incrementada em 5,76%, totalizando 33,2 milhões de toneladas - 1,8 milhão de toneladas a mais do que o registrado em igual período do ano passado.

Produtividade e novos mercados geram otimismo para o governo

Animado com o clima positivo que circunda a 42ª edição da Expointer, o titular da Seapdr, Covatti Filho vê com bons olhos as projeções de safra. Segundo ele, o desempenho da soja, a elevação da produtividade, vinculada com as novas tecnologias, e perspectiva de abertura de novos mercados são as justificativas para otimismo.

Covatti aponta que o desempenho das lavouras também é um dos fatores de alento para a crise fiscal do Estado. "Em todos os momentos, o governador se refere à agricultura como uma grande parceira da recuperação econômica do nosso Estado. Com o crescimento da produção, com o crescimento das áreas e da expectativa de safra, a agricultura dará esse alento econômico para o nosso Estado, por meio da exportação de seus produtos", disse.

O secretário ainda cogita um novo potencial econômico com a abertura de novos mercados. Segundo Covatti, são muitas as variáveis que podem melhorar o retorno financeiro dos produtos. Entre elas, os destaques são os patamares cambiais e até mesmo a guerra comercial entre China e Estados Unidos. "Isso tudo favorece o Rio Grande do Sul", resume.

O fator soja, principal propulsor das projeções de safra para o próximo ciclo, na avaliação de Covatti, abrem espaço para exaltar o papel das novas tecnologias e podem indicar um momento marcado por investimentos com vistas no ganho de produtividade nas lavouras. "Há investimento pesado por parte dos agricultores, e as novas tecnologias influenciam diretamente no ganho de produtividade", comenta.