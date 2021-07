RS mantém 12 regiões em alerta no Sistema 3As de controle da pandemia

Sistema 3As de Monitoramento da pandemia O Gabinete de Crise do governo do Estado manteve, nesta quarta-feira (30), alertas para 12 das 21 regiões Covid, de acordo com os parâmetros do. Assim, seguem sob essa condição as regiões de Bagé, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana. Nesta semana não foram emitidos novos avisos regionais.

alertas que haviam sido emitidos Foram retirados, ainda, ospara as regiões de Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo. Essa foi a primeira vez, desde a implementação do sistema, em maio, que ocorre a suspensão de um alerta.

De acordo com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que coordenou a reunião do grupo, apesar da melhora do cenário, todos precisam seguir atentos. "É importante ressaltar que a retirada dos alertas de Santo Ângelo e Santa Cruz do Sul não significa relaxamento nos cuidados. É fundamental que os municípios dessas regiões permaneçam com ações de controle e acompanhamento da pandemia, para evitar o aumento de casos e suas consequências", disse.

Estado tem 12 regiões em condição de alerta para agravamento da Covid-19. Arte: Palácio Piratini/Reprodução/JC

A região de Santo Ângelo, ao longo de junho, apresentou quedas acentuadas nos números de casos confirmados, de óbitos e, principalmente, de internações em leitos clínicos. A queda de internados em UTI é mais recente, desde 20 de junho. Em Santa Cruz do Sul, a incidência de casos confirmados é bem similar à do Estado, e a de óbitos menor que a do Estado. A região vem reduzindo o número de internados em leitos clínicos desde 8 de junho, o que colaborou para a definição de retirada do lerta.

representantes da área de Cachoeira do Sul As 12 regiões mantidas em alerta receberam novos relatórios da situação localizada da pandemia. O governo também vem promovendo reuniões específicas com as regiões que apresentam piora nos indicadores da pandemia, sendo o mais recente deles com

Regiões do RS que mantiveram alerta

• Bagé

• Cachoeira do Sul

• Caxias do Sul

• Cruz Alta

• Erechim

• Ijuí

• Palmeira das Missões

• Passo Fundo

• Pelotas

• Santa Maria

• Santa Rosa

• Uruguaiana