Novo modelo de monitoramento e gestão da pandemia será conhecido nesta sexta

O governo do Estado apresenta no início da tarde desta sexta-feira (14) o novo modelo de monitoramento e gestão da pandemia , que substituirá o distanciamento controlado, instituído em 10 de maio de 2020. Em elaboração desde o final de abril, o sistema vem sendo ajustado com a participação dos Poderes, entidades setoriais e especialistas, com o objetivo de simplificar processos, garantir atividades econômicas e ampliar a participação das regiões e municípios na definição de protocolos.

sistema de alertas, a partir da análise diária de indicadores Previsto para vigorar a partir de sábado (15), o modelo de distanciamento compartilhado, ainda sem nome confirmado, deixará de lado a classificação semanal de bandeiras de risco epidemiológico por um. Segundo informou o governo, o processo estará baseado em "três As"- aviso, alerta e ação -, e adequará o gerenciamento da crise sanitária à nova realidade da pandemia. Conforme o Executivo, esses alertas poderão ser feitos a qualquer momento.

Setores como o de eventos De acordo com a proposta, que recebeu sugestões até terça-feira (11), não haverá mais limitação de horários para atividades como comércio e serviços, mas sim o controle de público e funcionários em espaços fechados., paralisado há 14 meses, também terão aval para retomar algumas modalidades de serviços. Haverá ainda restrições específicas que caberão a cada um dos segmentos e deverão atender às portarias ou normas sanitárias estabelecidas pelo governo.

A proposta será regrada por protocolos gerais obrigatórios, que não poderão ser flexibilizados, e específicos por atividades, com o intuito de limitar o mínimo possível a economia.

Regramentos básicos, como usar máscara, manter ambientes ventilados e com circulação do ar, respeitar o distanciamento, higienizar as mãos e evitar aglomerações terão de ser respeitados, além de protocolos para ambientes de trabalho e atendimentos.

Já protocolos variáveis serão propostos como padrão para cada atividade, considerando o risco e o quadro atual da pandemia, e poderão ser ajustados de acordo com as peculiaridades das regiões do Estado, mediante aval de no mínimo dois terços dos municípios que integram cada região Covid.

Ministério Público Federal (MPF) transferência de responsabilidade às prefeituras Dessa forma, o governo avança na autonomia dos municípios e regiões para gestão do enfrentamento à pandemia, possibilidade que vem sendo questionada por órgãos como oe pela Famurs, que considera a proposta uma. “O Estado não está abrindo mão de fazer seu papel de monitoramento, de fiscalização e de controle, mas estamos desatrelando de fazermos isso com base em fórmulas matemáticas", explicou o governador Eduardo Leite.

Entre quarta (12) e quinta (13), reuniões do Gabinete de Crise e dos Comitês Científico e de Dados se dedicaram a analisar as sugestões recebidas e a fazer os últimos ajustes ao novo modelo, que deverá ser consolidado nas próximas horas.