Governo gaúcho deve investir R$ 276 milhões no desenvolvimento rural em 2022

Adriana Lampert

O setor agrícola gaúcho deve se beneficiar de investimento público de R$ 275,9 milhões em 2022 através de recursos do programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Lançada nesta quinta-feira (2), em evento no Palácio Piratini, a iniciativa foi apresentada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e pela secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seadpr), Silvana Covatti (PP).

Segundo Leite, os recursos a serem executados pelo Tesouro do Estado nos próximos 12 meses representam duas vezes mais o que foi injetado no setor na última década. "É um investimento histórico", afirmou o governador, destacando que essa verba só foi possível de ser viabilizada por conta das reformas aprovadas pela Assembleia Legislativa e das privatizações ocorridas nos últimos três anos.

O programa será implementado através de três eixos de ações e investimentos: crescimento, pessoas e sustentabilidade. O maior aporte é voltado a atender programas de qualificação na irrigação, evitando perdas da produção em épocas de estiagem: serão destinados R$ 201,42 milhões para a construção e restauração de reservatórios de água e poços artesianos, além de tecnologia e inovação na atividade. Com isso, devem ser beneficiadas cerca de 30 mil famílias que hoje têm dificuldade de obter água - não somente para o plantio, mas também para consumo próprio.

Segundo a titular da Seadpr, estão previstos R$ 17,4 milhões na construção de cisternas com capacidade de 30 mil a 50 mil litros para a utilização de água armazenada, permitindo que em torno de 1,5 mil produtores hidratem animais e implementem irrigações de subsistência. Silvana destacou que a medida deve incentivar o aumento da produção de milho, utilizado pelas cadeias de proteína animal. "Atualmente, o volume colhido desse grão no Rio Grande do Sul não supre a demanda interna, forçando as agroindústrias a comprarem em outros estados e países, aumentando os custos de produção", lembrou a secretária.

"Com o Avançar, além de perfurar poços, será possível usar bombas submersas - o que hoje não temos", enfatizou Silvana ao anunciar outros R$ 67,5 milhões na contratação da perfuração de 750 poços, além das bombas, e ainda montagens, quadros de comando e outorgas do uso de água. "Hoje, a Seadpr conta com apenas quatro máquinas para esse tipo de serviço, tendo uma média de 80 poços perfurados por ano", enfatizou a secretária, ao comparar o avanço previsto para o final do próximo ano.

Ainda no eixo relacionado à irrigação, haverá aporte de R$ 7,5 milhões para a qualificação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro) da Seapdr, entre os quais a aquisição de 30 estações meteorológicas. Também serão implementados 750 conjuntos de redes de adução de poços, tubulações, torres metálicas e caixas d’água, com investimento de mais de R$ 22 milhões. Já o fortalecimento da agricultura familiar contará com injeção de R$ 35,34 milhões, a serem aplicados em segurança, saúde, educação e cultura das pessoas envolvidas.

O escoamento da produção agropecuária gaúcha também receberá R$ 39,15 milhões em recursos para melhorias na logística e mobilidade. Com este valor, serão adquiridas 78 de máquinas como retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, caminhões e outros equipamentos para uso na melhoria dos acessos às propriedades rurais, impulsionando, assim, a atividade econômica em 150 cidades gaúchas.

Além disso, os pequenos agricultores também receberão incentivo financeiro para a compra de máquinas, equipamentos e insumos. Segundo Leite, serão disponibilizados R$ 19 milhões para a agricultura familiar, para contratação de 705 financiamentos, com operacionalização via Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper). Silvana lembrou que os valores disponibilizados pelo Feaper devem beneficiar mais de 3 mil indústrias gaúchas.

Outros R$ 5 milhões devem viabilizar a contratação de 500 financiamentos vinculados aos empreendimentos cadastrados no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf). "Mais R$ 10 milhões serão investidos na compra de equipamentos para cedência a 200 municípios", destacou Leite. Ele destacou ainda a liberação de mais R$ 7 milhões para o apoio ao aumento do escoamento das produções, melhorando também o deslocamento das pessoas e beneficiando também o acesso à escolas e serviços de saúde das regiões. "Com esse lançamento, o programa Avançar já passa dos R$ 4 bilhões anunciados em investimentos em diferentes setores do Estado, garantindo a permanência do agricultor no campo, impulsionando produção, produtividade, e segurança hídrica em caso de estiagem, dando condições que estas pessoas amplifiquem os resultados de seus trabalhos", valorizou o governador.