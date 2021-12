Fecomércio chega ao Caldeira para fazer conexões

Com foco em se aproximar do ecossistema de inovação, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inaugurou oficialmente no fim da tarde desta quinta-feira (2) o seu espaço no Instituto Caldeira, localizado no 4º Distrito, em Porto Alegre.

“A vinda para o Instituto Caldeira representa tudo que estamos procurando nesse momento, que é fazer conexões com essas startups e com as pessoas com vocação para a inovação”, destacou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

A expectativa é absorver o que está sendo feito no hub de inovação, criar novas oportunidades e aproveitar a capilaridade da Fecomércio para multiplicar os efeitos do que estiver sendo projetado ali. Existem iniciativas fixas que serão realizadas, como a formação de desenvolvedores para trabalhar no mercado de tecnologia. Também já está instalado no Caldeira um time de desenvolvimento web para atuar em soluções digitais voltadas a todo sistema Fecomércio.

Outra perspectiva é realizar eventos, como hackathons. As startups selecionadas serão direcionadas para o Lab Fecomércio, uma incubadora que será inaugurada em março de 2022, na sede da entidade. “Estamos construindo um grande espaço, de 1400 m², para a criação de novos negócios. A capacidade será de 250 a 350 pessoas, além da perspectiva de atender de 5 a 6 startups ao mesmo tempo”, conta Bohn. O Caldeira será o espaço de conexão e esse novo projeto, será o de desenvolvimento.

O CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, celebra mais essa parceria. “Todas as lentes do Caldeira estão apontadas para a educação e em como a gente consegue compor grupo de empresas e instituições dispostas a solucionar esse problema. Ter o Sistema Fecomércio, com toda sua plataforma de educação aqui, contribui para sermos todos um grande vetor de transformação”, destacou.