Anuário do JC mapeia 150 grandes investimentos no Estado

Guilherme Kolling, editor-chefe

Pelo quarto ano consecutivo, nos propomos ao desafio de mapear os principais investimentos públicos e privados no Rio Grande do Sul. O critério é o mesmo das edições anteriores. Entram no levantamento do Anuário de Investimentos do RS os aportes de, pelo menos, R$ 10 milhões que foram anunciados, executados ou inaugurados ao longo de 2021.

O resultado é um panorama da movimentação da economia gaúcha, mostrando os setores que estão crescendo e impulsionando o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

O Jornal do Comércio acompanha o tema ao longo do ano. Todas as semanas, novos investimentos são realizados em solo gaúcho. Além de compliar as iniciativas noticiadas pelo JC no dia a dia, esse trabalho também faz um cruzamento com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, bem como checa informações com estatais, prefeituras e empresas privadas.

O cenário que se consolidou neste 2021, no campo dos investimentos, é alentador. Seja por iniciativas represadas durante a pandemia e que agora saem do papel, seja pelo esforço de empreendedores que conseguiram fazer crescer seus negócios, o Rio Grande do Sul teve um aumento significativo nos investimentos, tanto em volume quanto em valores.

A CMPC, por exemplo, vai investir R$ 2,76 bilhões em sua fábrica em Guaíba. Em 40 dias, noticiamos projetos de quatro parques eólicos, com aportes bilionários. Some-se a isso os compromissos assumidos por grupos que venceram concessões de estradas ou leilões de privatizações, mais o anúncio de que o Estado irá investir mais de R$ 4 bilhões com recursos próprios e temos a visão que explica por que esse conjunto de 150 relevantes iniciativas aqui reunidas levam ao expressivo valor de R$ 50,2 bilhões em investimentos no Rio Grande do Sul em 2021.