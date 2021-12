Pontos da Metade Leste do RS têm chance de chuva nesta segunda-feira

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6), mas algumas regiões terão períodos de maior nebulosidade. Há chance de chuva localizada em pontos da Metade Leste do Estado com instabilidade em algumas áreas já no horário da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

A chuva forte isolada não pode ser descartada, entretanto, em poucos locais. Por conta da nebulosidade e ingresso de ar mais ameno, a temperatura se eleva menos no Sul e no Leste. O Oeste e o Noroeste continuam com temperatura mais alta e forte calor durante a tarde.

Porto Alegre e Região Metropolitana têm maior cobertura de nuvens nesta segunda-feira. No decorrer do dia tem chance de períodos de chuva, não se descartando pancadas fortes muito isoladas. Apesar da instabilidade, podem ocorrer aberturas com sol em meio às nuvens. Devido à nebulosidade e ao ingresso de ar mais ameno, a temperatura não se eleva muito.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 26°C

Mínima: 18°C