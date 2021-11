Grupo Herval amplia investimento em Dois Irmãos para R$ 100 milhões

O Grupo Herval projeta concluir em janeiro de 2022 as obras de ampliação da sua fábrica de móveis e colchões em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, e já trabalha no projeto de construção de novas instalações, na mesma área, com previsão de concluí-las ainda no primeiro semestre do próximo ano. Ao todo, serão R$ 100 milhões de investimentos para ampliar em 66 mil metros quadrados a área dedicada à produção do grupo. O aporte foi ampliado – originalmente, seriam R$ 75 milhões.

De acordo com o CEO do Grupo Herval, Agnelo Seger, resta somente finalizar o setor administrativo da ampliação da fábrica, que tinha prazo inicial para ser concluído em dezembro de 2021. Somente nesta ampliação, de 54 mil metros quadrados, foram aportados R$ 75 milhões resultantes de um protocolo de intenções entre a empresa e o governo do Estado, no qual os bancos públicos estaduais financiariam as obras em troca da geração de empregos em Dois Irmãos.

Em setembro de 2020, quando o protocolo foi assinado, o Grupo Herval empregava 2,8 mil pessoas na cidade. Pelo menos outras 200 vagas foram criadas neste ano.

A segunda parte dos investimentos foi definida neste ano, com recursos próprios, prevendo R$ 25 milhões para uma nova fábrica, que terá 12 mil metros quadrados. O grupo ainda não fornece maiores detalhes sobre a nova planta, mas pretende ter estas instalações operando ainda no primeiro semestre de 2022.

O Grupo Herval administra 14 empresas e opera 20 marcas nos segmentos de indústria, comércio e serviço. Criado em 1959 no Rio Grande do Sul, o grupo conta com parques produtivos em Novo Hamburgo e em Bezerros (PE). Embora a atuação seja mais forte no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o grupo também tem um centro de distribuição em Miami, nos Estados Unidos.

Entre as mais marcas mais conhecidas do Grupo Herval estão a rede varejista taQi, com forte presença no interior gaúcho (89 unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina), a rede iPlace (maior revendedora da Apple no Brasil, com 138 pontos de venda em 26 Estados) e a marca de colchões e móveis Herval, com fábricas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul.