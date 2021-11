Consulado da Alemanha em Porto Alegre celebra 70 anos em 2022

O Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre existe desde 1952. A representação diplomática, atualmente sediada na rua Prof. Annes Dias, no Centro da capital gaúcha, celebra 70 anos de atividades ininterruptas no ano que vem.

Entre as principais áreas de atuação estão o intercâmbio bem como as relações econômicas bilaterais entre a Alemanha e o Brasil – só no Rio Grande do Sul são 130 empresas alemãs ou parcerias de companhias da nação europeia.

Outro aspecto importante, de acordo com o cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Milan Simandi, é a cooperação científica e cultural. Nesse aspecto, a existência de unidade do Instituto Goethe na capital gaúcha é uma importante alavanca nesse campo, assim como os trabalhos de grandes universidades gaúchas voltados a estudos teuto-brasileiros.

Simandi ainda cita a maior proximidade cultural no Rio Grande do Sul em função da imigração alemã, que completa o bicentenário em 2024. E a importância também da existência de uma Câmara Brasil Alemanha no Estado, como agente importante para os negócios.

Graduado em Direito, Simandi já atuou no Uzbequistão, Burkina Faso, República Tcheca e Iraque. É cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre desde 2020, posto que deve ocupar por quatro anos. O diplomata visitou o Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.