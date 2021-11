Concurso público terá 31 vagas para fiscal estadual agropecuário

Foi publicado nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Estado, edital para realização de concurso com 31 vagas para fiscal estadual agropecuário para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Rio Grande do Sul. Do total, 16 vagas são para médico veterinário e 15 para engenheiros agrônomos.

Segundo o presidente da Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro), Richard Alves, a notícia é positiva pois há falta de pessoal em praticamente todos as regionais da fiscalização agropecuária. “O concurso irá ajudar a suprir a escassez de servidores. Mas o número de vagas ainda é muito inferior à real necessidade do serviço oficial”, comenta o dirigente.

Atualmente, há pelo menos 70 vagas em aberto devido ao abandono da função por colegas que solicitaram exoneração. Um agravante é que este número não contabiliza os servidores que saíram porque se aposentaram. Além disso, há muitos municípios representativos para a produção agropecuária que historicamente já não tinham engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Nestes locais, devido à falta de servidores, as inspetorias de defesa agropecuária foram fechadas. Ou seja, a carência de servidores é ainda maior.

O concurso também terá 32 vagas para analista agropecuário e florestal, sendo 22 para médicos veterinários, oito para engenheiros agrônomos, uma para engenheiro florestal e uma para zootecnista. As provas serão realizadas pela Fundatec.