Investimento em loja da Havan em Porto Alegre foi de R$ 40 milhões

A rede de lojas Havan está expandindo a sua atuação no Rio Grande do Sul como a abertura de novas unidades. A 13ª loja no Rio Grande do Sul foi inaugurada na quinta-feira da semana passada, na Zona Norte de Porto Alegre.

O investimento foi de R$ 40 milhões, acima do que é normalmente investido pela rede. O motivo foi o gasto na estrutura, com fundações mais profundas, de 22 metros, para suportar o peso da construção. As informações são do JC. As próximas unidades serão em abertas em Lajeado e Canela neste ano e, em Santa Rosa e Bagé até fevereiro de 2022.