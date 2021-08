Empresa de bebidas inicia operação logística com caminhões sustentáveis no RS

Após fase de testes com resultados positivos, a Bebidas Fruki, de Lajeado (RS), avança no programa de logística verde com o início da operação de caminhões elétricos para distribuição de cargas no mercado gaúcho. Os veículos elétricos têm 0% de emissões diretas de C0², menor poluição sonora e maior eficiência energética, contribuindo para a adoção de uma gestão logística sustentável.

O objetivo da empresa é ampliar gradativamente a frota elétrica até 2030. "Temos que contribuir para reduzir os gases do efeito estufa emitidos na atmosfera. Construir um futuro sustentável é uma missão coletiva", destaca o diretor comercial da Bebidas Fruki, João Miranda. De acordo com levantamento do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) do Brasil, o transporte de cargas responde por cerca de 25% das emissões geradas pela atividade geral de transportes.

Com a operação inicial de três caminhões elétricos na logística, haverá uma redução de 2,04% nas emissões atmosféricas da empresa, o que equivale a menos 13,8 toneladas de CO²eq (equivalente, unidade de medida das emissões de gases do efeito estufa), conforme metodologia GHG Protocol para o período de um ano. Os caminhões são equipados com baterias recarregáveis com autonomia de 250 km. "Além do benefício ambiental, também há um ganho de mobilidade nos centros urbanos e uma melhora da qualidade de vida para os profissionais de distribuição, pois os caminhões são mais silenciosos e ergonômicos", destaca o gerente de logística da empresa, Daniel Coelho.