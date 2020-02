Rio Grande do Sul terá fábrica de cimento com investimento de R$ 100 milhões

Investimento à vista no Rio Grande do Sul. Donos da Hipermix comunicaram ao governo gaúcho que vão construir uma fábrica de cimento e argamassa em Montenegro, distante 46 quilômetros de Porto Alegre. A unidade ficará no distrito industrial do município.

A primeira fase deve ser concluída entre o fim de 2020 e o início de 2021, segundo nota do governo. Serão gerados 30 empregos diretos e 120 indiretos, diz o Palácio Piratini.

Em audiência com o governador Eduardo Leite (PSDB), na sexta-feira (21), no Piratini, representantes da Hipermix, de São Paulo, e o empresário uruguaio Diego Lugano. O desenvolvimento e a estruturação do projeto foram feitos pela empresa gaúcha M.Stortti, segundo o governo.

A fábrica terá capacidade para produzir 100 mil toneladas por ano. Segundo os representantes da empresa, o potencial pode ser multiplicado cinco vezes quando o complexo total for instalado

Marcio Loucatelli, proprietário da Hipermix Brasil e sócio da nova empresa em Montenegro, a cidade foi escolhida devido ao potencial logístico de recebimento de matéria-prima. Há possibilidade de transporte de insumos do Uruguai. Os mercados consumidores a serem buscados são o gaúcho, de Santa Catarina e do Paraná. Argentina e Paraguai também estão nos planos comerciais.