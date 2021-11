Hospital LifePlus será inaugurado em Xangri-lá

Moradores e frequentadores do Litoral Norte vão contar com um moderno e inovador complexo de saúde já a partir deste verão. Em fase de acabamento, o Hospital LifePlus está situado no município de Xangri-lá e foi idealizado para atender as necessidades da comunidade da região e reduzir deslocamentos para a Capital e Grande Porto Alegre na busca de tratamentos de saúde. Com fácil acesso a todas as cidades da região via Estrada do Mar, o projeto está mobilizando para o Litoral um investimento de mais de R$ 100 milhões em recursos privados para construção civil, aquisição de equipamentos, instalações e serviços.

Em uma área de mais de 14 mil metros, o complexo também contará com um Centro Clínico, com 70 consultórios. O hospital terá 50 leitos, seis modernas salas cirúrgicas e um renomado corpo clínico formado por mais de 150 médicos de 25 especialidades. Vai gerar mais de 500 empregos, incluindo parceiros e prestadores de serviço. O atendimento será particular, por convênios de saúde e parcerias público-privadas.

O novo complexo de saúde integra o projeto concebido e estruturado pela Seferin & Coelho de formação de uma nova rede de hospitais no RS que se propõe a reforçar os serviços de saúde no Litoral Norte, Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre. O grupo possui ampla experiência em gestão de empreendimentos e serviços voltados à saúde e ao bem-estar. “Queremos fazer parte das soluções dos desafios da área da saúde no nosso estado e ser o Hospital referência das comunidades dos municípios em que estivermos presentes”, afirma Dr. Claudio Seferin, médico com mais de 40 anos de experiência na gestão de instituições públicas e privadas da saúde, entre as quais o Grupo Hospitalar Conceição, Complexo Hospitalar Santa Casa e Sistema de Saúde Mãe de Deus.

A fim de levar para a região litorânea novos serviços na área de diagnóstico e tratamento, o Hospital LifePlus contará com equipamentos de última geração para a realização de exames e outros procedimentos. Exemplo é o Azurion, da Philips, aparelho voltado para a área de procedimentos cardio-neuro-vasculares e considerado um dos mais avançados do mercado. A telemedicina também irá integrar o conjunto de soluções da rede, conectando as equipes a grandes centros especializados de saúde.

Com foco na resolução dos casos dos seus pacientes, o hospital está acertando parcerias com outras instituições para situações em que houver necessidade de atendimento complementar. “Nossa intenção é unir forças com serviços já em operação para oferecer um atendimento ainda melhor nas regiões em que estivermos presentes”, afirma Daniel Coelho, com experiência de mais de 35 anos em gestão na área da saúde e em operadoras de planos.