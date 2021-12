Peugeot e Citroën lançam seus furgões elétricos

Os veículos chegam ao mercado com as mesmas características, afinal compartilham plataforma e componentes, e preço igual: R$ 329.990,00. Citroën Ë-Jumpy e Peugeot e-Expert têm autonomia elétrica de até 330 quilômetros e podem ser conduzidos por motoristas com CNH categoria “B”.

A plataforma modular de multienergia “EMP2” permite preservar o volume útil de carga das versões a combustão dos utilitários, uma vez que a bateria foi instalada sob o assoalho. O motor elétrico, que entrega 260 Nm de torque imediato e 136 cv de potência, é energizado por baterias de íons de lítio de 75 kWh.

O tempo de recarga depende da estrutura de carregamento, podendo variar de 45 minutos em estações rápidas de 100 kW, para 80% da bateria, a 7h30min em rede trifásica de 11 kW. Há três modos de condução: “Eco” (otimiza o consumo de energia), “Normal” (equilibra autonomia e performance) e “Power” (prioriza o desempenho).

O nível de equipamentos do Peugeot e-Expert e do Citroën Ë-Jumpy é interessante. Os furgões vêm de série com assistente de partida em rampa, controle eletrônico de estabilidade, indicador de fadiga, luzes de rodagem diurnas integradas, limitador de velocidade e piloto automático.

O e-Expert é o segundo modelo elétrico da Peugeot no País, depois do hatchback e-208 GT