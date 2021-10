Série vai mostrar como estão operando voos de interior no RS

"Patrícia: você que vai, volta, vai volta?", questiona o atendente da companhia aérea no portão de embarque 112 no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, pouco antes de liberar o acesso ao ônibus que leva até a aeronave, que fica no pátio do antigo terminal.

A repórter do Jornal do Comércio confirma que está a postos para dar início à maratona que vai acompanhar voos que conectam a Capital ao interior gaúcho. Nesta segunda-feira (18), o JC embarcou nos primeiros voos para dois destinos: São Borja e Santa Cruz do Sul.

O conteúdo vai compor a série Plano de Voo, que deve passar por todas os aeroportos gaúchos que têm conexão regional, entre a cidade e o Salgado Filho. Até a semana que vem, por 10 dias, a reportagem vai percorrer 11 destinos. Será uma maratona - em alguns dias serão dois voos, com embarque e desembarque de manhã em um trecho. No aeroporto de Porto Alegre, parte o destino seguinte.

As matérias vão trazer as histórias dos passageiros, com o motivo da viagem e como foi a experiência, além de verificar as condições dos terminais e pistas de pouso e decolagem dos 11 destinos regionais, da chamada aviação de interior, que estão sendo operados pela companhia Azul.

A oferta de destinos foi intensificada no começo de agosto, com mais oito rotas. Hoje as conexões ligam Porto Alegre a Alegrete, Bagé, Canela, Erechim, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Uruguaiana e Vacaria. Falta Passo Fundo, que depende do término das obras do aeroporto para retornar à malha regional.

Para a companhia, o Rio Grande do Sul concentra hoje a maior oferta de ligações internas.

Os voos são feitos com aeronaves mono turbo-hélice Grand Caravan, da Cessna. O Estado, devido ao maior fluxo, receberá um novo avião Cessna, de fabricação mais recente, parte da aquisição que a Azul anunciou em 2021. A necessidade de reforço na frota é explicada pela frequência de voos que aumentou e ligação direta entre as cidades, sem ter as paradas que vinham ocorrendo.