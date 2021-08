Parques nacionais gaúchos são concedidos

O governo federal concluiu, nesta quinta-feira (12), o processo de concessão dos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, ambos na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com a assinatura do contrato entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a empresa Construcap, vencedora da concorrência, o parque está oficialmente concessionado e já pode começar a receber os investimentos em instalações e serviços, estimados em R$ 260 milhões. A concessão valerá por 30 anos.

Os parques de Aparados da Serra e Serra Geral, localizados entre os municípios de Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), conservam campos e penhascos de mata atlântica que abrigam papagaios-de-peito-roxo e jaguatiricas. Um dos maiores cânions das Américas, o Itaimbezinho é um dos grandes atrativos do complexo.

Na concessão, a empresa Construcap fica responsável pela revitalização, modernização, operação, manutenção dos parques, bem como por serviços de apoio aos turistas, incluindo alimentação, estacionamento e segurança.

Tanto Aparados quanto Serra Geral são atrativos importantes para o turismo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A última recuperação ocorrida no Parque Nacional de Aparados da Serra foi há mais de 20 anos. Entre 1994 e 1996, o local fechou para que fosse realizada a sinalização nas trilhas e implementado o atual Centro de Visitantes, com banheiros e um box de informações.

A estrutura conta ainda com guarida de entrada e estacionamento. Já teve restaurante, mas hoje em dia não há local nem para comprar água. O Parque da Serra Geral abriga quatro grandes Canyons. O Canyon Fortaleza e Malacara são os mais conhecidos, o Canyon Fortaleza é o mais explorado e tem fácil acesso por estar próximo ao portão do Parque a 23km da área urbana de Cambará do Sul.