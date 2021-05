Sulgás comemora 28 anos com obras que somam R$ 11 milhões

Nesta segunda-feira, a Sulgás comemorou seus 28 anos de presença no mercado de gás gaúcho. Mesmo diante dos desafios da pandemia, a companhia mantém seus investimentos na ampliação da rede canalizada em diversas cidades, a fim de levar gás natural a clientes de todos os segmentos atendidos. No primeiro quadrimestre, 11 cidades receberam obras, totalizando um investimento superior a R$ 11 milhões e um incremento de 28,6 km. Entre os destaques, está a implantação de ramais em Porto Alegre, Canoas, Viamão e Novo Hamburgo, e o início do gasoduto em Gramado.

Na capital, um dos grandes projetos em desenvolvimento é a ampliação da rede para o bairro Lomba do Pinheiro. A obra iniciou na segunda quinzena de abril e o ramal projetado tem 15,6 km de extensão, devendo estar concluído em outubro. O ramal em execução parte da Rua Tocantins, na esquina com a Avenida Bento Gonçalves, depois entrará na Estrada João de Oliveira Remião e na Avenida João Antônio de Oliveira até a frente do cliente residencial Porto dos Canários no bairro Restinga, onde a rede será interligada ao duto em operação e assim garantirá maior segurança na distribuição do gás natural. Ao longo do trajeto alguns clientes já foram contratados ou estão em fase de negociação. Poderão ser atendidos clientes dos segmentos veicular, residencial, comercial e industrial.

O diretor-presidente da Sulgás, Carlos de Colón, projeta um investimento de R$ 41 milhões para a ampliação de 68 quilômetros este ano. "Estamos conseguindo manter um bom nível de investimentos e garantir o fornecimento de gás natural e o atendimento eficiente aos clientes, mesmo na atual conjuntura", relata. A Sulgás está próxima de alcançar 64 mil clientes, entre residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias, postos de combustíveis e setor termoelétrico. A companhia atua em 41 cidades, sendo que 13 são abastecidas por meio do modal de transporte de Gás Natural Comprimido (GNC) e 29, com gasodutos de distribuição que somam quase 1.320 quilômetros de extensão.