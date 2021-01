Grupo Habitasul anuncia venda de complexo hoteleiro Laje de Pedra

O Grupo Habitasul, que atua nos segmentos industrial, imobiliário, turismo e hotelaria, anunciou a venda do Complexo Hoteleiro Laje de Pedra , localizado em Canela, para LPD Canela Empreendimentos e Participações S.A. O histórico complexo, que inclui as marcas Laje de Pedra, Hotel Laje de Pedra e HLP, deverá receber investimento de mais de R$ 500 milhões para sua expansão e revitalização.

A meta é voltar a oferecer um padrão hoteleiro internacional de seis estrelas inédito na região, o que vai gerar 500 empregos diretos. De acordo com o presidente do Grupo Habitasul, Sérgio Ribas, o novo empreendimento será um grande marco para a região de Canela. Uma das principais novidades será o teatro instalado no interior do complexo, que também funcionará como cinema, onde os hóspedes poderão conferir diversas atrações da cultura regional. A capacidade do espaço será de 350 pessoas.

“O Laje de Pedra possui mais de quatro décadas de história e por muito tempo foi um dos responsáveis pela consolidação da cidade no setor turístico brasileiro. É com alegria que anunciamos o projeto deste novo complexo de luxo, que trará muitas oportunidades para a região”, celebrou o executivo.

Localizado estrategicamente próximo ao Aeroporto de Canela e a apenas 103 km do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, o novo Laje da Pedra, após terminada a revitalização e ampliação, deverá contar ainda com 366 apartamentos, com áreas entre 46 a 180 metro quadrados e 204 suites darão lugar aos 250 apartamentos atuais, os outros 132 apartamentos deverão ser objeto da expansão.

Adicionalmente o empreendimento terá quatro restaurantes, cinco bares, espaço Kids Club, SPA & Fitness Center, Sport Bar com várias atividades no Game Center. O novo empreendimento contará também com uma praça coberta que funcionará como um hub principal das áreas de entretenimento do complexo, além de um exclusivo Rooftop Bar com vista para o Vale do Quilombo.

Além de uma ampla estrutura voltada ao lazer, o complexo terá um centro de convenções de aproximadamente 2.500 m², com grande foco em atividades sociais e culturais. O projeto de restauração e ampliação do complexo será realizado pelo renomado escritório internacional de arquitetura Perkins + Will.

“O projeto do Novo Laje de Pedra foi concebido para ser o mais sofisticado e luxuoso hotel de lazer do país. Passei minha juventude no Laje de Pedra e sei da sua importância para a sociedade local. Será uma celebração à natureza, à história e à cultura gaúcha”, afirma José Paim de Andrade Jr., um dos sócios fundadores da LDP Canela S.A, cuja família é natural de Vacaria, RS.

Considerado uma das referências do setor hoteleiro na Serra Gaúcha, o novo Laje de Pedra será operado por uma empresa hoteleira de 6 estrelas que ainda não está na América Latina e que será apresentada em breve ao mercado. Os investidores do empreendimento são veículos financeiros controlados pelos fundadores da LDP Canela Empreendimentos S.A e por Márcio Carvalho, fundador da Smart, incorporadora imobiliária gaúcha.

Os novos donos

A LDP Canela S.A. tem como sócios fundadores dois veteranos de investimentos das indústrias imobiliária e hoteleira, respectivamente, José Paim de Andrade Jr. e José Ernesto Marino Neto, que possuem larga atuação tanto na região como em todo o Brasil. Paim foi fundador da Rossi Residencial, da MaxCap e da Habitat CP, entre outros investimentos imobiliários nos últimos 40 anos em quase todo o país. Marino Neto é fundador da BSH International e, nos últimos 30 anos, participou da estruturação, planejamento, implantação e gestão de investimos de hotéis em 22 Estados brasileiros.

O antigo proprietário

O Grupo Habitasul é uma organização sólida e reconhecida no mercado brasileiro – fundada em 1967 – com atuação em setores fundamentais para o desenvolvimento da economia do país: industrial (Irani Papel e Embalagem), imobiliário, turismo e hotelaria, com destaque para Jurerê Internacional, em Florianópolis - SC. Criado na década de 1980 com planejamento arquitetônico, urbanístico e ambiental revolucionário, Jurerê Internacional transformou-se em referência de bairro balneário. Com sede em Porto Alegre, possui ainda negócios no Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais – gerando quase três mil empregos. Tem como foco a sustentabilidade, a inovação, o pioneirismo e a transparência em todas as frentes.