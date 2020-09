Tradicional hotel de Porto Alegre, Everest fecha as portas

Um dos hotéis mais tradicionais de Porto Alegre, o Everest fechou as portas. Quem for ao tradicional endereço da Duque de Caxias, 1.357, encontrará um tapume bloqueando o acesso ao empreendimento. A rede foi fundada em 1964, por Alberto Augusto Fett, e mantinha unidade também na capital carioca.

Tapume foram instalados para bloquear o acesso ao empreendimento. Foto Joyce Rocha/JC

O Hotel Everest já tinha interrompido as operações por conta da pandemia de Covid-19. Com mais de 150 quartos, o hotel já vinha operando com um número de quartos reduzido. No fim de julho, a filial do Hotel Everest no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, encerrou as atividades. Os móveis e outros itens do hotel foram leiloados virtualmente, e o mesmo deve ocorrer com a unidade gaúcha.