Havan inaugura nova loja em Erechim nesta quinta-feira

Uma nova loja Havan começa a funcionar nesta quinta-feira (9) em Erechim, no norte do Estado. O estabelecimento contou com investimento de R$ 35 milhões, terá 18 mil metros quadrados e deve gerar 150 empregos diretos.

Tradicionalmente situadas às margens de uma rodovia com fluxo intenso de carros, a Havan de Erechim está localizada no km 241 da BR 153. O horário de funcionamento será das 9h às 22h.

A cidade, no entanto, está em uma região com bandeira vermelha de acordo com o modelo de distanciamento social do Governo do Estado. Nesta bandeira, somente estabelecimentos que vendem itens essenciais podem estar abertos, mantendo 50% dos trabalhadores de seu quadro. Os demais locais de comércio devem ficar fechados.

Assim como tem ocorrido com as outras lojas que foram inauguradas durante a pandemia, também não haverá uma cerimônia de inauguração. A loja terá área de alimentação, um mix de produtos de 100 mil itens nacionais e importados em diferentes setores como: cama, mesa e banho, eletroeletrônicos, utilidades domésticas, bazar e outros, e uma réplica da Estátua da Liberdade.

A unidade de Erechim irá se somar a outras oito já em funcionamento no Rio Grande do Sul. Há lojas em Caxias do Sul, Viamão, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Gravataí, Ijuí e Passo Fundo. Em 2020, a Havan completa 34 anos de atividades e pretende atingir a marca de mais de 150 lojas no Brasil.

Ao todo, estão previstos investimentos na ordem de R$ 300 milhões até o final de 2020. O dono das Lojas Havan, Luciano Hang projeta um crescimento de 12% neste ano. “Estávamos acostumados a crescer anualmente entre 40% e 50%. Mesmo com a expectativa revista é importante salientar que não paramos e vamos continuar crescendo”, declara Hang.

Atualmente, são 147 lojas em 18 estados brasileiros, com unidades que medem de cinco mil a 40 mil metros quadrados construídos. Mas o começo, em meados dos anos 80, foi com uma unidade de 45 metros quadrados e um colaborador, na cidade de Brusque. Além do mix variado de produtos, a Havan oferece vários serviços para os seus clientes, que podem realizar suas compras na loja física e também online, por meio do www.havan.com.br.