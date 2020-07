Pai de Fernanda Lima morre vítima do novo coronavírus

novo coronavírus "Descansa pai." O adeus abre a mensagem da apresentadora e modelo gaúcha Fernanda Lima, postada neste sábado (18) no perfil no Instagram. Cleomar Lima, de 84 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (17) na UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde estava internado há mais de quatro meses, tentando vencer as complicações da infecção pelo

"Paizinho, a primeira foto que escolhi para te, homenagear foi essa, porque ela sempre me impressionou pela tua garra nesse salto. Com o tempo eu fui enxergando outras virtudes: a força, a coragem, a determinação, a perseverança e a tua disciplina contida na mesma imagem", descreve Fernanda, sobre momento de uma partida de basquete quando o pai tinha 19 anos.

Em 27 de maio, Fernanda fez o primeiro post relatando a luta do pai contra a Covid-19. Um mês antes ela havia falado com ele pela última vez.

"Já tem quase 30 dias que falamos pela última vez. Ele isolado num quarto de hospital com Covid-19. Parecia sereno, ainda assim senti um certo medo no fundo de seu olhar, embora ele disfarçasse para eu não perceber", escreveu a apresentadora. Mais de 300 mil pessoas se solidarizaram com o depoimento.

A trajetória de complicações e agravamento porque passou Cleomar Lima segue o que tem sido a história de muitos pacientes em UTIs, que lutam para vencer a infecção. Pelos dados da Secretaria Estadual da Saúde, mais de 360 pessoas que morreram pela doença tinham mais de 80 anos. Em Porto Alegre, 21 homens entre 80 e 89 anos perderam a vida para o vírus.