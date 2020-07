Marfrig anuncia mais de 200 novas vagas na unidade de São Gabriel

O frigorífico Marfrig vai ampliar o quadro funcional no município de São Gabriel, na Fronteira Oeste do Estado. De acordo com o prefeito Rossano Gonçalves (PL), a empresa vai somar 217 novas vagas de emprego às 700 já existentes e ocupadas, se tornando assim a maior empregadora do setor privado no município.

As contratações vão começar nos próximos dias, e a expectativa da administração municipal é que todos os novos funcionários já estejam efetivados até a segunda semana de agosto.

Em março, o município assinou um termo de acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que formalizava a contratação de 22 profissionais para cargos de auxiliar de inspeção veterinária durante os abates, uma exigência para exportação para os mercados consumidores da Ásia, Europa e Estados Unidos. Em junho, a administração encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que criava taxa de fiscalização sanitária para abate de animais bovinos aptos para exportação.

“O ambiente foi criado para que o Marfrig expandisse suas operações em São Gabriel por conta de uma parceria com a Prefeitura”, afirma Gonçalves. "Trabalhamos em silêncio, responsabilidade e sem criar falsas expectativas. Aí está o resultado, também, daquele projeto que foi apreciado na Câmara”. De acordo com a prefeitura, a unidade em São Gabriel tem um dos melhores desempenhos produtivos entre as plantas frigoríficas do grupo Marfrig.

O anúncio vem pouco mais de um mês após um atrito entre o poder estadual e a administração gabrielense por conta da recusa em implantar plenamente a bandeira vermelha do modelo de distanciamento controlado, resultando em uma ação cível pública movida pelo Ministério Público do RS (MP-RS).