Bagé terá o primeiro hotel temático da raça Angus no Brasil

A campanha gaúcha, região tradicional da pecuária no Rio Grande do Sul, vai abrigar o primeiro hotel temático da raça Angus no Brasil. O empreendimento será construído no município de Bagé e a previsão é de que fique pronto em 2021.

O Angus Hotel terá espaço para 90 quartos e capacidade para 200 hóspedes. A estrutura ainda terá parrilla e adega de vinhos e espumantes regionais. O local será construído pela Dallé Construtora, em investimento de R$ 10 milhões.

A escolha por Bagé é simbólica. O local é considerado a porta de entrada do primeiro exemplar Angus do rebanho brasileiro, trazido por Leonardo Collares Sobrinho, em 1906.

O empresário e criador Luís Fernando Dallé, idealizador do Angus Hotel, diz que o empreendimento servirá para resgatar e preservar a memória da raça. Dallé é também proprietário de hotel temático de cavalo Crioulo na cidade.

O lançamento oficial do hotel será no dia 19 deste mês. Fotos e pinturas decorativas devem contar a história de importantes cabanhas da raça situadas no Brasil, Uruguai e Argentina. Uma escultura em concreto de um touro Angus de 2,5 toneladas deve também compor o cenário.