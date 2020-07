Em nova bateria de testes antes de Grenal, Grêmio confirma um atleta com Covid-19

Como parte do protocolo exigido pela Federação Gaúcha de Futebol (FGV) na prevenção da Covid-19, o Grêmio divulgou o resultado dos 81 testes realizados no último domingo (19). Através do método RT-PCR, confirmou-se que um atleta, cujo nome não foi divulgado, testou positivo. Ele estava assintomático e já foi separado do restante do elenco.

onde jogará o Grenal 425, no estádio Centenário proibição da prefeitura de Porto Alegre. , após As outras 80 pessoas que testaram negativo estão autorizadas a fazer parte da delegação gremista que irá a Caxias do Sul. O Grêmio viaja nesta terça-feira para a Serra gaúcha,

Pela manhã, elenco treinou pela última vez antes do Grenal 425 no CT Luiz Carvalho. Foto: Lucas Uebel/ Grêmio/ Divulgação/JC

O clássico, válido pela 4ª rodada do returno e que marca a retomada do futebol gaúcho após mais de quatro meses, será nesta quarta (22), às 21h30min, e terá o Inter como mandante do jogo.