Sine de Viamão abre processo seletivo para vagas em filial do Atacadão

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Viamão abriu, nesta segunda-feira (7), a segunda chamada do processo seletivo para a nova filial do mercado Atacadão, do grupo Carrefour. Mais de 200 pessoas apareceram na sede do Sine durante o dia para concorrer às vagas no hipermercado da rede francesa.

As posições disponíveis para a segunda etapa são para operador de caixa, líder de loja, auxiliar de cozinha, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de almoxarifado, operador de empilhadeira, repositor de loja e auxiliar de depósito. Também foram reabertas vagas para auxiliar de informática.

Segundo a coordenadora do Sine Viamão, Mirtes Schwartzhaupt, o processo está sendo organizado para que não haja filas ou tumulto. “Pedimos que os interessados compareçam ao Sine com carteira de trabalho e identidade em mãos para realizar o cadastro e, no dia seguinte, a entrevista”, afirmou a coordenadora.

O hipermercado anunciou a abertura da filial no início de outubro , o que deve gerar em torno de 950 vagas. Entre elas, 650 serão novos postos (diretos e indiretos) e outras 300 serão vagas temporárias, segundo o grupo. A filial do Atacadão ainda está em construção no espaço da antiga fábrica da Mu-Mu, fechada em 2014, localizada na parada 42, na RS-040. A inauguração está prevista para o final deste ano.

O investimento total é de RS 70 milhões, segundo a empresa. O projeto prevê área construída de 16 mil metros quadrados, contando com 30 mil m² de estacionamento para 350 veículos em vagas cobertas e descobertas, além das docas para embarque e desembarque de produtos. Duas outras matrículas do terreno devem abrigar, futuramente, um centro comercial com lojas e cinema e um condomínio residencial.