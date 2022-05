série Ideias do Amanhã, "As ameaças rondam o novo mundo digital", JC, páginas 10 e 11, edição de 04/05/2022 Bem lembrada a reportagem do Jornal do Comércio sobre os golpes que a tecnologia, via internet, agora permite (). Tem que estar muito precavido para não cair, principalmente nas contas bancárias. (Norma Suzette)

Home office

Jornal do Comércio, página 9, edição de 02/05/2022 Home office acabou virando uma tendência para os porto-alegrenses (). Também, pudera, após mais de dois anos fazendo as tarefas desde casa, via computador, notebook, ou seja lá que tecnologia havia, para milhares de profissionais, não é de surpreender. Claro que um ou outro inconveniente há, além da falta dos colegas de trabalho que havia nas salas das empresas. Mas trabalhar em casa com alguns confortos e muita concentração em um quarto ou sala vazios acabou caindo no gosto. Sei de algumas pessoas que até foram para o Litoral Norte, levaram seus apetrechos, e lá trabalharam e, segundo informaram, com muita produtividade até, mais do que aqui em Porto Alegre. Por isso, o home office veio para ficar, com certeza. (Naldo Lucas de Freitas, Porto Alegre)

Dengue

Incrível como as doenças não param de atacar. Agora é a dengue, que já se expandiu por todo o Rio Grande do Sul. É algo bem triste, pois recém agora o coronavírus dá uma trégua. Vamos todos combater mais essa doença. (Débora Mello de Freitas Cardoso)

Empregos

Disseram que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) acabaria com políticas de geração de emprego. Mas, no Dia do Trabalho que passou, mais de 3,8 milhões de pessoas puderam comemorar que tiveram a carteira assinada nos últimos 3 anos. Já temos mais de 41 milhões de brasileiros com trabalho formal. (Bruno Bianco Leal)

Fenadoce

Confirmada de 3 a 19 de junho de 2022 a 28ª edição da Festa Nacional do Doce (Fenadoce), em Pelotas, considerada a Capital Nacional do Doce, o maior evento da Princesa do Sul, que consolida a tradição de doceira da cidade. Após dois anos impedida de acontecer em virtude da pandemia, a Fenadoce ressurgirá ainda mais linda e saborosa. (Flávio Mansur, jornalista, Pelotas/RS)