Porto Noite Alegre II

Muito interessante a primeira reportagem sobre casas noturnas que marcaram a noite de Porto Alegre, o Encouraçado Butikin realmente era famoso na avenida Independência. Lembrei do Bar 1, na avenida Getúlio Vargas, um dos locais que também marcou a noite de Porto Alegre. (Tania Hofmeister, Porto Alegre)

Porto Noite Alegre III

Parabéns pela reportagem "Encouraçado Butikin: a mais icônica boate da Capital". Que venha mais sobre a noite de Porto Alegre de todos os gêneros. (John Stempniak)

Esquadrilha da Fumaça

Sensacional a apresentação da Esquadrilha da Fumaça na orla do Guaíba (). Os pilotos são exímios, fizeram acrobacias espetaculares e encantaram o público que lá estava. Muitas outras pessoas viram de longe a apresentação desses pilotos que orgulham a Força Aérea Brasileira (FAB) e a todo o Brasil. Porto Alegre festejou muito bem os seus 250 anos, com atividades que vão continuar. (Anaclara Mendonça Guimarães, Canoas/RS)

Folhas de árvores

Todos os dias leio a coluna Palavra do Leitor, mas, teve um assunto importante. É que foi muito feliz a senhora Norma de Aguiar, ao tocar no assunto da queda das folhas das árvores. Ela colocou muito bem, nós que nos julgamos do bem e não fazemos nada pela limpeza de nossas ruas, jogamos para o setor público. Isso não acontece só na Capital, mas em todas as cidades. Vamos fazer a nossa parte, juntando as folhas somente em frente à nossa residência. Parabéns, Dona Norma. (Luiz Zandona)