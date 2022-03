"Economia de Porto Alegre ganha diversidade e inovação", JC, 25/03/2022 Muito bom o suplemento do Jornal do Comércio sobre os 250 anos de Porto Alegre (). E lembrar os pontos da noite da Capital foi algo que trouxe muitas boas recordações para milhares de nós, naqueles anos saudosos. Também saber que a orla do Guaíba, algo bem novo na cidade, já é o local preferido dos porto-alegrenses é interessante. Para mim, seria o Alto da Bronze, por tudo o que me lembra e com tantas histórias até lendárias. Mas ele está também no coração e nas lembranças de milhares de porto-alegrenses, como eu. (Maria Luiza B. Leite)

Porto Alegre 250 anos II

Caderno especial 250 anos de Porto Alegre, páginas 2 e 3, Jornal do Comércio, edição de 25/03/2022 Pela beleza do local, pela modernidade, pelas áreas de esportes e pela visão linda do Guaíba, pensava, antes da escolha, que a orla seria a escolhida como o local favorito da cidade pelos porto-alegrenses (). Se continuar uma área bem cuidada e policiada - um grande problema dos locais públicos da cidade -, as gerações vão passar e a orla recuperada continuará na preferência de maioria. (Idália Maria de Aguiar)

Maria Rita

Contracapa, JC, 28/03/2022 Beleza o show dos 250 anos de Porto Alegre na Redenção, sábado passado (). A cantora Maria Rita encantou a todos, ela que é filha da nossa sempre querida Elis Regina. Merecida homenagem recebeu da Câmara Municipal e do prefeito Sebastião Melo. Ainda em plena pandemia e seus malefícios, os porto-alegrenses tiveram momentos de grande alegria. (Norma Rejane Schedel, Porto Alegre)

Praça da Matriz

Ficou bem a Praça da Matriz, após um trabalho de recuperação feito ali. O monumento a Julio de Castilhos é imponente, deve ser o maior de Porto Alegre, muito bonito, e vi muitas pessoas por lá, sábado passado, tirando fotos de lembrança. A pintura ajudou e o bronze dos cachorros - sempre uma atração para as crianças e adultos que neles se sentam para fotos, estão bonitos. Tudo bem limpo. (Manoel Luiz Soares)

Folhas de árvores

Reclamam, com razão, dos que jogam lixo nas sarjetas. Mas, na minha rua, são as folhas caídas das árvores que vão parar nas sarjetas e, depois, nas bocas de lobo, entupindo e impedindo o escoamento das águas das chuvas. Bem que os zeladores e zeladoras dos edifícios no entorno poderiam varrer e colocar nos contêineres que existem em todas as ruas. (Norma de Aguiar, Porto Alegre)